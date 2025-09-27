Облвласти хотят установить разборный стадион в центре Калининграда следующим летом

В центре Калининграда следующим летом появится разборный стадион для пляжного волейбола. Временный спортивный объект будет установлен на период проведения X Российско-Китайский летних молодёжных игр. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Активно готовимся к X Российско-Китайским летним молодёжным играм в Калининграде. Обсудили событие с министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Из интересного. Задействуем не только крупные спортивные объекты, но и временно установим разборный стадион для пляжного волейбола в центре Калининграда», — рассказал глава региона.

Как уточнил Беспрозванных, в общей сложности в программу Российско-Китайский летних молодёжных игр вошли 10 дисциплин, также пройдут показательные встречи по самбо. Ожидается, что в состязаниях примут участие 300 спортсменов и порядка 130 судей.