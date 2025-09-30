В Добровольске осужденные прибрали парк у памятника героям Франко-прусской войны (фото)

В Краснознаменском округе Калининградской области в минувшие выходные осуждённых привлекли для уборки парка, на территории которого стоит памятник героям Франко-прусской войны. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, привлечённые на субботник лица приписаны к исправительному центру при колонии-поселении № 12 в Добровольске.

«Субботник состоялся после обращения дирекции одного из структурных подразделений Добровольского дома культуры к руководству УФИЦ, — пояснили в пресс-службе. — Силами участников акции была убрана сухая листва, ветки и мусор для сохранения ценных видов деревьев и кустарников».

Фото: пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Осужденные провели уборку на всей территории парка и непосредственно у памятника героям Франко-прусской войны (1870-1871 гг.). В ведомстве отметили, что мероприятие проводилось в рамках программы ресоциализации осужденных и что подобные уборки «оказывают положительный эффект на отбывающих наказание граждан».