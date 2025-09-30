Власти Калининградской области выделили 676 тыс. рублей на соцопросы о коррупции

Все новости по теме: Госзакупки

Региональный «Центр социальной рекламы и информационных технологий» ищет подрядчиков для проведения социологических исследований с целью оценки уровня коррупции в Калининградской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о двух аукционах. На оценку уровня деловой коррупции выделили 340 тыс. рублей. Указанный в техническом задании метод исследования — репрезентативный социологический опрос представителей бизнеса. Цель исследования — оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Калининградской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Объект исследования — коррупция за 2025 год. Опрос должен проводиться в электронной форме посредством заполнения анкеты.

На основании данных, полученных по итогам проведения опроса, исполнитель должен произвести расчёт набора показателей, включая риск деловой коррупции в регионе, количество коррупционных сделок, средний объём взятки и др.

На оценку уровня бытовой коррупции выделили 336 тыс. Метод исследования — репрезентативный социологический опрос. Респондентами должны быть граждане РФ старше 18 лет, проживающие на территории Калининградской области более двух лет, за исключением находящихся в местах лишения свободы и не имеющих определённого места жительства. Опрос в части «бытовой» коррупции осуществляется методом индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к лицу». По итогам исследования исполнитель должен сформировать аналитический отчет объёмом не менее 30 страниц машинописного текста.

Заявки на участие в торгах принимали до 29 сентября. Итоги аукционов планируют подвести 2 октября. Услуги должны быть оказаны до 7 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter