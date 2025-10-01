Власти намерены признать МиГ-19 в Северном объектом культурного наследия

Власти Калининградской области намерены включить в перечень выявленных объектов культурного наследия региона памятник истребителю и памятный знак, расположенные в Багратионовском районе. Соответствующий проект указа подготовила служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.



Памятник МиГ-19 и памятный знак в честь 1-го истребительного авиационного Неманского Краснознаменного ордена Александра Невского полка «Нормандия» находятся в Багратионовском районе, поселок Северный. Также планируется утвердить прилагаемые границы и режим использования территории сооружения.

Проект нормативно-правового акта опубликовали для публичного обсуждения 29 сентября. Оно продлится до 6-го октября. Указ должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

Согласно информации сайта «Пруссия 39», памятник истребителю-перехватчику МиГ-19 установлен в поселке Северном в 1979 году. 9 февраля 2020 года рядом с памятником был установлен памятный знак в честь французских летчиков истребительного авиационного полка «Нормандия». Он представляет собой гранитный камень высотой 1,2 м, на лицевой стороне которого выполнена надпись на русском и французском языках: «В память о боевых вылетах французских летчиков авиаполка „Нормандия-Неман“ ВВС РККА с аэродрома Йезау (Виттенберг) в феврале 1945 года».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления по культуре муниципалитета Елену Любимову, памятный знак французским летчикам полка «Нормандия-Неман» — «народный проект», который был реализован «при активном участии жителей поселка и города» в преддверии 75-летия Великой Победы.