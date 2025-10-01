Автобаза правительства выделяет на техобслуживание «Москвичей» и Haval 1,2 млн

ГБУ «Автобаза правительства Калининградской области» готовится к поиску подрядчиков для оказания услуг по регламентному техническому обслуживанию легковых автомобилей Haval и «Москвич». Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 1,2 млн рублей (по 600 тысяч на каждую из марок авто). Финансирование рассчитано на 2026 год. Речь идёт о моделях Haval Jolion, Dargo и M6, а также о «Москвиче 6».

Весной 2025 года автобаза правительства области закупила пять автомобилей марки «Москвич 6» за 12 млн рублей.

Восемь кроссоверов Haval Jolion автобаза закупила в 2022 году за 19,3 млн рублей.