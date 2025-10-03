Мемориальный комплекс на Комсомольской хотят отреставрировать до конца года

Мемориальный комплекс на Комсомольской хотят отреставрировать до конца года
Власти Калининграда планируют отреставрировать Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, расположенный по ул. Комсомольской, до конца года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«До конца года доступ на объект будет закрыт. Помимо реставрации памятника и мемориальных плит, в прилегающем сквере вымостят тропинки, поставят урны и скамейки, смонтируют архитектурную подсветку, проведут дополнительное озеленение», — говорится в сообщении.

Работы доверили ООО «Специализированный застройщик «Берег Девелопмент».

«Реализация данного проекта станет подарком городу от инвестора к 80-летию образования Калининградской области. Кроме того, проведённая нами работа с архивами позволит актуализировать поимённый список захороненных здесь воинов. Количество эпитафий будет 586 (сейчас 472)», — добавили в пресс-службе.

