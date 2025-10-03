Мемориальный комплекс на Комсомольской хотят отреставрировать до конца года

Власти Калининграда планируют отреставрировать Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года, расположенный по ул. Комсомольской, до конца года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«До конца года доступ на объект будет закрыт. Помимо реставрации памятника и мемориальных плит, в прилегающем сквере вымостят тропинки, поставят урны и скамейки, смонтируют архитектурную подсветку, проведут дополнительное озеленение», — говорится в сообщении.

Работы доверили ООО «Специализированный застройщик «Берег Девелопмент».

«Реализация данного проекта станет подарком городу от инвестора к 80-летию образования Калининградской области. Кроме того, проведённая нами работа с архивами позволит актуализировать поимённый список захороненных здесь воинов. Количество эпитафий будет 586 (сейчас 472)», — добавили в пресс-службе.