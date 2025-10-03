В Калининграде открыли после реконструкции библиотеку им. Сергея Снегова (фото)

Фото: Telegram-канал Елены Дятловой

В Калининграде после «масштабной реконструкции» открылась библиотека имени Сергея Снегова. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

В 2025 году заявка библиотеки прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», реализуемого в рамках национального проекта «Семья». «Преобразившиеся пространства, современное оборудование, комфортная мебель и богатый книжный фонд — всё это стало реальностью благодаря инициативе директора», — написала Елена Дятлова. В учреждении в числе прочего появилась станция самостоятельной книговыдачи.

По словам главы горадминистрации, в Калининграде постепенно обновляют 22 библиотеки. Новое учреждение обещают открыть в районе ул. Левитана в рамках реализации масштабного инвестпроекта.

