Прокуратура сообщила о «коллективном обращении» насчет нарушений в СК «Юность»

Прокуратура проводит проверку соблюдения прав воспитанников МАУ «Дворец спорта «Юность». Ранее в ведомство поступило коллективное обращение граждан о нарушениях в деятельности спорткомплекса. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при обеспечении воспитанников учреждения оборудованием и спортивным инвентарем. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.