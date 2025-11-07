Спортшколу по плаванию в СК «Юность» оштрафовали за нарушение лицензионных требований

В Калининграде спортивная школа оштрафована за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращениям граждан о нарушениях в деятельности спортивной школы олимпийского резерва № 14 по плаванию. Установлено, что в августе и сентябре 2025 года учреждением во время ремонтных работ должным образом не был организован образовательный процесс. В частности, занятия для отдельных групп воспитанников проводились на базе плавательного бассейна БФУ имени И. Канта, адрес которого не указан в лицензии образовательного учреждения. Учреждение оштрафовано на 75 тыс. рублей, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, отметили в прокуратуре.

В спортшколе олимпийского резерва № 14 от оперативных комментариев по поводу сложившейся ситуации воздержались, предложив обращаться в комитет по социальной политике. В свою очередь, в комитете также отказались от комментариев.

Напомним, 6 октября стало известно, что прокуратура проводит проверку соблюдения прав воспитанников МАУ «Дворец спорта «Юность». Ранее в ведомство поступило коллективное обращение граждан о нарушениях в деятельности спорткомплекса.