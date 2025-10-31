Депутаты ЛДПР предложили ввести страховку для владельцев опасных собак

Депутаты ЛДПР предложили ввести страховку для владельцев опасных собак

Депутаты от ЛДПР и несколько сенаторов внесли проект закона, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак, следует из материалов Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Согласно документу, страховка потребуется для собак, включенных в перечень опасных пород, утвержденный Правительством. Полис должен покрывать вред причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц вне территории владельца животного.

Минимальная страховая сумма предлагается на уровне 1 млн руб. при причинении вреда жизни или здоровью и 200 тыс. руб. — при повреждении имущества. Договор страхования планируется заключать на год, а порядок определения условий и тарифов возлагается на Банк России.

От обязательного страхования предлагается освободить служебных собак, которые используются в охране, обороне и обеспечении безопасности. В случае отсутствия страховки владельцы будут отвечать за причиненный ущерб по нормам гражданского законодательства.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие механизмы ответственности владельцев животных требуют совершенствования для защиты потерпевших.

