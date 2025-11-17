В России собираются создать портал учета объектов культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого цифрового портала, который объединит сведения об объектах культурного наследия (ОКН) России, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает создание портала на базе единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является ДОМ.РФ. На платформе будет собираться и систематизироваться информация о памятниках истории и культуры, включая сведения о правовом статусе и категории объекта, его местоположении, кадастровых данных, техническом состоянии, охранных обязательствах и выполненных работах по сохранению.

Как отмечается в документе, сведения о памятниках религиозного назначения, археологических объектах, мемориальных квартирах и других особо охраняемых категориях не будут включаться в систему. Портал будет содержать только информацию об объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, не расположены в историко-культурных заповедниках и пригодны для восстановления.

Кроме того, в систему будет интегрирована информация о мерах государственной и муниципальной поддержки, предоставляемых для вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот. Данные будут поступать из федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также из единого государственного реестра недвижимости.

Федеральный закон вступает в силу 1 июня 2026 года.

