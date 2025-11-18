Прокуратура проверяет сообщения о сливе сточных вод в районе Филинской бухты

Все новости по теме: Экология

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о возможном сбросе неочищенных сточных вод в Балтийское море на территории поселка Приморье в районе Филинской бухты, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о сливе неочищенных сточных вод в Балтийское море на территории п. Приморье, в районе Филинской бухты», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что с привлечением специалистов Росприроднадзора организован выезд на место. По итогам проверки ведомство даст оценку соблюдению природоохранного законодательства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter