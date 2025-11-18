Прокуратура проверяет сообщения о сливе сточных вод в районе Филинской бухты

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о возможном сбросе неочищенных сточных вод в Балтийское море на территории поселка Приморье в районе Филинской бухты, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора области Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о сливе неочищенных сточных вод в Балтийское море на территории п. Приморье, в районе Филинской бухты», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что с привлечением специалистов Росприроднадзора организован выезд на место. По итогам проверки ведомство даст оценку соблюдению природоохранного законодательства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.