Аналитики подсчитали, сколько придется копить на новое авто в Калининградской области

На новый китайский автомобиль среднестатистическому калининградцу придется копить больше трех лет. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто» и «Авито Работы» на основании совместного исследования.

Эксперты подсчитали, сколько средних предлагаемых зарплат жителям Калининградской области потребуется для покупки одного из трех популярных новых автомобилей — LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro. В исследовании они руководствовались данными о среднем зарплатном предложении в вакансиях, опубликованных на «Авито Работе» в 3-м квартале 2025 года — 68 700 рублей, а также рекомендованными розничными ценами на выбранные автомобили.

В итоге оказалось, что на LADA Granta калининградец в среднем сможет накопить за 15,7 месяца. Для покупки HAVAL Jolion потребуется 36,4 месяца, а в случае с Geely Monjaro — 70,6 месяца.

При этом среднее зарплатное предложение по России составляет 82 100 рублей. При таком сценарии копить на новую LADA Granta необходимо 13,2 месяца, на HAVAL Jolion — 30,4 месяца, а на Geely Monjaro — 59,1 месяца.


