Эксперт: 27% жителей Калининградской области планируют купить авто в кредит

Больше четверти опрошенных калининградцев (27%) планирует купить автомобиль в кредит в 2025 году или первой половине 2026-го. За прошедшие полгода число таких респондентов увеличилось на 5 п.п. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».

Эксперты проводили опрос среди 1 тыс. жителей Северо-Западного федерального округа. В среднем жители Калининградской области рассматривают покупку авто за 2 185 000 руб., что на 2,3% выше, чем весной. Более половины (53%) рассматривают авто в ценовой категории до 2 млн руб. Еще 32% выбирают транспортное средство за 2-3 млн, а 10% — за 3-5 млн. Потратить больше 5 млн руб. готовы только 4% респондентов.

Средняя сумма, на которую респонденты собираются взять кредит, составила 1 417 000 руб. 41% опрошенных для покупки машины необходимо менее 1 млн руб., а 32% — от 1 до 2 млн. Еще 8% планируют получить от банка 3-5 млн. Более крупная сумма займа требуется 3% респондентов. «Чуть чаще жители региона, планирующие такое приобретение, нацелены взять кредит на покупку авто с пробегом (46% и 44% — на новый). Однако 10% респондентов рассматривают оба варианта», — добавляют аналитики.

Ранее сообщалось, что на новый китайский автомобиль среднестатистическому калининградцу придется копить больше трех лет.

