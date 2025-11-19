Володин: никто не собирается повышать пенсионный возраст в России

Володин: никто не собирается повышать пенсионный возраст в России
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС
Пенсионный возраст в России повышать не планируют. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Володин обратил внимание на то, как СМИ интерпретировали слова депутата Светланы Бессараб про увеличение размера пенсии в случае выхода на неё на 10 лет позже.

«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — сказал Володин.

Как ранее сказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, так как он может остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления. Так, при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты гражданина будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.

При этом парламентарий подчеркнула, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию, поэтому каждый сам считает, как ему более выгодно — получать одновременно заработок и пенсию либо отложить получение пенсии, но при выходе на неё получать её уже в большем размере.

Ряд СМИ позднее исказили заявление Бессараб, приписав ей якобы призыв к увеличению пенсионного возраста.

