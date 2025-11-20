Губернатор: количество субсидированных автобусных маршрутов увеличится до 22

Губернатор: количество субсидированных автобусных маршрутов увеличится до 22

Правительство области направит почти 700 млн руб. на развитие пригородного и железнодорожного сообщений, а также увеличит субсидии на автобусные перевозки заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании областного Заксобрания 19 ноября, комментируя закон о бюджете Калининградской области на 2026 год.

«Это вызвано тем, что в ряде муниципалитетов при наших встречах и с главами муниципалитетов и с жителями, мы видим, что ряд маршрутов нам необходимо дополнительно субсидировать и обеспечить бесперебойную работу наших транспортных компаний», — сообщил губернатор.

По его словам, в следующем году на финансирование маршрутов по регулярным тарифам, а также на обеспечение бесплатного проезда учащихся и многодетных семей на городских и межмуниципальных маршрутах будет выделено 382 млн рублей. «Что позволит нам увеличить количество субсидируемых маршрутов до 22. Это как раз те маршруты, которые являются сегодня критически важными для транспортной доступности населения», — сказал Беспрозванных.

Тема междугородних перевозок тревожит жителей области уже не первый год. Ранее жители Полесского округа обращались к губернатору с жалобой на автобусы № 7 и № 345. Вопрос транспортной доступности волнует и жителей Нестеровского округа. Жители Краснознаменского округа также жаловались на автобус, «который делает большой крюк и пересадку в Советске». К главе региона обращались и жители Славска, заявив, что в их город днём из Калининграда добраться невозможно.

