«Люди бегают как зайцы»: депутат о перекрёстке Пролетарской и Баранова
Фото: архив «Нового Калининграда»
Светофоры на перекрёстке улиц Баранова и Пролетарской в Калининграде оборудованы таким образом, что неудобства испытывают как водители, так и пешеходы. Такое мнение высказал депутат горсовета Алексей Колобов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«Обращаю внимание на перекрёсток Баранова и Пролетарской. Там так работает светофорный объект, что его надо, конечно, привести в порядок. Люди бегают как зайцы, не понятно, где красный, где зелёный. Постоянно сигналят машины. Не комфортно ни пешеходам, ни автомобилистам», — сказал Колобов.

Проработать вопрос обещал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов.

Новые светофоры на перекрёстке Пролетарской и Баранова начали работать в тестовом режиме в августе 2025 года. Предполагалось, что они должны помочь в регулировании потоков транспорта и обеспечении безопасного движения пешеходов. Власти обещали мониторить работу оборудования и оценить эффективность новой схемы организации движения.

