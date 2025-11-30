Горвласти: освещение дворов не входит в обязанности администрации

Глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг Дмитрий Якубовский сообщил, что в обязанности администрации не входит освещение дворов многоквартирных домов. Об этом он заявил в ходе прямого эфира «Горпросвета».

Как отметил Якубовский, администрация отвечает за освещение территорий общего пользования, в том числе улиц и дорог.

«Если это ваши дворы, дорогие горожане, то их освещение — это ваша забота. Так ведь можно сказать?» — уточнил ведущий эфира Александр Попадин у Якубовского. «Фактически да», — ответил глава городского управления цифровизации и муниципальных услуг.

«Улица Багратиона ужасно освещается! Словно начало ХХ века, а не XХI век на дворе. Обратите внимание на освещение в Южном парке. За ФОК вообще гулять вечером невозможно, тьма кромешная! А там ведь вечером и дети, и пенсионеры из бассейна возвращаются. Согласна с ранее написанным комментарием, что нужно улучшить освещение во дворах», — пожаловалась в комментариях к анонсу эфира жительница города.

В ответ на её слова Якубовский вновь подчеркнул, что освещение дворов не относится к задачам мэрии, и добавил: «За парки отвечает у нас Дирекция ландшафтных парков. Наша задача только посоветовать и подсказать, как это все дело реализовать».

«То что касается цифровизации, Южный парк полностью оборудован, более чем 130 камер было установлено, и все переданы с изображением в безопасный город. Даже если там сейчас темно, гулять там безопасно, потому что камеры», — сказал Якубовский.