Лосёнок ищет маму: нацпарк призывает водителей снизить скорость на косе

Национальный парк «Куршская коса» обратился к автомобилистам с предупреждением о том, что на участке в районе «Королевского бора» заметили лосёнка. Водителей просят предельно снизить скорость и быть внимательнее: животное находится у дороги и может выходить на проезжую часть.

Поводом для предупреждения стало вечернее ДТП 30 ноября, когда на пятом километре косы был сбит лось. По словам сотрудников нацпарка, именно после этого происшествия лосёнок был замечен на обочине. При этом есть вероятность, что он не связан с произошедшим: «Лось может находиться в 15-20 метрах от дороги, и его легко не заметить. Мать могла быть в глубине леса».

В пресс-службе нацпарка пояснили, что помочь конкретному лосёнку возможности нет. Однако отметили, что на территории косы оборудовано 20 подкормочных площадок, где ежегодно заготавливают около 2,5 тыс. рябиновых веников. «Но Куршская коса — не городской парк и не зоопарк. Это дикая природа. У нас нет полномочий отлавливать животных и „спасать“ каждое конкретное», — сообщили представители парка.

По факту ДТП с лосем будет работать ГИБДД. За нарушение правил предусмотрены административные меры, а за гибель дикого животного устанавливается компенсация ущерба.

По данным учреждения, с начала 2025 года на территории Куршской косы из-за столкновений с транспортом погибли уже 12 косуль, 5 кабанов и один олень. При этом на всем протяжении косы действует скоростное ограничение 60 км/ч, в районе турбазы «Дюны» — 40 км/ч. Ранее на одном из участков дополнительно ввели ограничение 50 км/ч и установили камеры контроля.