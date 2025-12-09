Nordwind объявил о продаже субсидированных билетов в Калининград на 2026 год

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов по субсидированным тарифам в Калининград на 2026 год. Об этом заявила пресс-служба компании.

Субсидированные тарифы будут действовать с 1 января по 30 ноября 2026 года. Билеты доступны по направлениям в Москву и обратно (3800 руб. в одну сторону) и в Санкт-Петербург и обратно (3500 руб. в одну сторону).

Как отмечают в компании, приобрести субсидированные билеты могут граждане РФ, зарегистрированные на территории Калининградской области, учащиеся вузов Калининградской области, молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также люди с определёнными категориями инвалидности и многодетные семьи с подтверждающими документами.

Льготные тарифы по данным направлениям предоставляются перевозчиком также до конца 2025 года, подчёркивает пресс-служба. Билеты можно оформить на официальном сайте авиакомпании, отправив запрос, и в билетных кассах города.

Отметим, что в рамках программы субсидированных авиаперевозок жители Калининградской области и студенты, обучающиеся в региональных вузах, могут воспользоваться льготами при покупке билетов «туда-обратно» два раза в год.

В октябре облвласти сообщили, что открытие продаж субсидированных билетов для калининградцев на 2026 год планируется после проведения Минтрансом отбора авиакомпаний, который пройдёт в декабре. При этом список авиаперевозчиков в настоящий момент ещё не опубликован.

В связи с этим «Новый Калининград» направил в авиакомпанию запрос с просьбой пояснить, на основании чего была открыта продажа субсидированных билетов.

Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев. В письме сенатор предлагает изучить возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении «таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе (за исключением студентов вузов области)». Кроме того, он настаивает на разработке совместно с авиаперевозчиками специального «плоского» тарифа исключительно для жителей региона.

Министр транспорта Андрей Никитин перед этим сообщил, что в министерстве готовы обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты.

В Совфеде 11 ноября прошло совещание по вопросу льготных авиабилетов. Вице-премьер Александр Рольбинов предложил на совещании вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания, предложил также распространить региональность на плоские тарифы «Аэрофлота». Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отмечал, что властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке.