Nordwind поменял условия продажи субсидированных билетов в Калининград

Авиакомпания Nordwind обновила перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться субсидированными авиаперевозками на калининградском направлении. Обновлённый список опубликован на сайте авиакомпании.

Теперь приобретать субсидированные авиабилеты могут граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства на территории Калининградской области, а также студенты вузов, расположенных на территории региона.

10 декабря Росавиация утвердила субсидированные билеты только для калининградцев и назвала назвала субсидируемые авиамаршруты из Калининграда и в обратном направлении на 2026 год. Днём ранее, 9 декабря, авиакомпания Nordwind объявила продажу субсидированных билетов на 2026 год. В опубликованном 9 декабря сообщении говорилось, что билеты могут приобрести не только калининградцы и студенты региональных вузов, но и молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также люди с определёнными категориями инвалидности и многодетные семьи с подтверждающими документами.

Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев. В письме сенатор предлагает изучить возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении «таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе (за исключением студентов вузов области)». Кроме того, он настаивает на разработке совместно с авиаперевозчиками специального «плоского» тарифа исключительно для жителей региона.

Министр транспорта Андрей Никитин перед этим сообщил, что в министерстве готовы обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты.