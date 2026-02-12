Калининградская область вошла в топ направлений для путешествий в конце зимы

Калининградская область разместилась на 6-м месте в рейтинге направлений для путешествий в конце зимы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лидером по спросу у многих туроператоров стал Сочи. Следом за ним идут Анапа и Геленджик, Крым, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Минеральные воды, Казань, а также горные курорты Архыз, Домбай и Шерегеш. Востребованы также города Золотого кольца, Екатеринбург и Тюмень.

Во второй половине февраля путешественники традиционно выбирают регионы с развитой туристической инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и насыщенной событийной программой, отметили в АТОР. Спрос на туры по России в этом месяце туроператоры называют стабильным. В одних компаниях фиксируют рост, в других — схожие с февралем 2025 года объемы. Однако в некоторых турфирмах говорят о некотором снижении спроса год к году, связывая его с желанием туристов сэкономить побольше на летний отдых.

Калининградская область в 2026 году регион опережает по спросу Кавминводы, Москву и Санкт-Петербург. Объем бронирований вырос на 120% год к году (с низкой базы). Как правило, сюда едут на 2–3 ночи.