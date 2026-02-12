Калининградская область вошла в топ направлений для путешествий в конце зимы

Все новости по теме: Туризм
Калининградская область вошла в топ направлений для путешествий в конце зимы

Калининградская область разместилась на 6-м месте в рейтинге направлений для путешествий в конце зимы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лидером по спросу у многих туроператоров стал Сочи. Следом за ним идут Анапа и Геленджик, Крым, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Минеральные воды, Казань, а также горные курорты Архыз, Домбай и Шерегеш. Востребованы также города Золотого кольца, Екатеринбург и Тюмень.

Во второй половине февраля путешественники традиционно выбирают регионы с развитой туристической инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и насыщенной событийной программой, отметили в АТОР. Спрос на туры по России в этом месяце туроператоры называют стабильным. В одних компаниях фиксируют рост, в других — схожие с февралем 2025 года объемы. Однако в некоторых турфирмах говорят о некотором снижении спроса год к году, связывая его с желанием туристов сэкономить побольше на летний отдых.

Калининградская область в 2026 году регион опережает по спросу Кавминводы, Москву и Санкт-Петербург. Объем бронирований вырос на 120% год к году (с низкой базы). Как правило, сюда едут на 2–3 ночи.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter