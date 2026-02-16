Пик морозов пройден, курс на оттепель: погода в Калининградской области 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в Калининграде будет все еще морозно, однако чуть теплее, чем в воскресенье. Более того, согласно недельному прогнозу, день ото дня температура к концу недели будет повышаться и к выходным приблизится к плюсовым значениям. По сведениям Гидрометцентра России, 16 февраля в регионе будет облачно с прояснениями и без осадков, а также сохранится слабый восточный ветер (до 4 м/с). Максимальная дневная температура будет около −9°С (ночью до −16°С и возможен небольшой снег). Атмосферное давление немного ниже нормы — 756 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 16 февраля продолжение холодов, но указывает, что их пик уже пройден. По данным портала синоптиков, температура в Калининграде не поднимется выше −9°С. Такая же дневная температура ожидается в Мамоново, Багратионовске и Гвардейске. На побережье и в Полесске будет всего на градус теплее, а на востоке области около −13°С. Ночью по области в среднем будет около −14°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается безоблачная (ближе к вечеру облачная с прояснениями) погода. Утром температура воздуха достигнет отметки −17,9°С, днём потеплеет до −7,6°С, а вечером вновь похолодает до −10,5°С. Влажность будет на уровне 98%.

В региональном управлении МЧС России выпустили экстренное предупреждение со ссылкой на сведения Калининградского ЦГМС, согласно которому по региону ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения и видимость в тумане 500-1000 м, местами до 200 м.

«Прогнозируется: существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — предупреждают в ведомстве.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в свою очередь, выпустил неофициальное предупреждение о сильных морозах на 16 февраля.

«Ночью и утром (~21:00-10:00ч) ожидаются сильные морозы до −22...-25°С, местами (особенно в низменностях и в северной части области: Полесский, Славский, Неманский, Краснознаменский районы, в условиях штиля) до −26...-29°С. У западного морского побережья до ~-18...-21°С. Из-за опасности обморожений рекомендуется сократить пребывание на улице. При наличии возможности стоит помочь бездомным животным (миска с тёплой водой/корм/укрытие)», — сообщили в паблике.

Утром и в первой половине дня, судя по прогнозу, будет малооблачно/переменная облачность, во второй половине дня и вечером — переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков. Ветер переменный с юго-восточного на северо-восточный, в Калининграде и области — слабый/умеренный (1-6 м/с), у побережья во второй половине дня и вечером — умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-13 м/с. Днем −9...-11°C.