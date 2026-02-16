Инвесторы начали поиск термальных и минеральных источников под Алленбергом

Собственники бывшей психиатрической лечебницы Алленберг, расположенной на территории Знаменска Гвардейского округа, поставили себе цель — найти термальные или хотя бы минеральные источники под историческим комплексом. О работах, проведенных в этом направлении, сообщил в своем телеграм-канале казанский девелопер Айдар Мифтахов.

«Когда мы только зашли на территорию, у нас с командой сразу появился вопрос: что скрыто под землёй? Не про санаторий, не про концепцию, пока просто гипотеза. Почти детская. Почти наивная. Одной из идей было поискать термальные источники, — написал Мифтахов. — Три недели — первый отчёт. Я в очередной раз удивился тому, насколько открытые люди в регионе. Через три недели после того, как мы стали собственниками, у нас на столе уже лежал первичный отчёт от Андрея Викторовича Левченкова из БФУ (огромное спасибо!). Пока это „кабинетные“ изыскания; именно то, что надо для старта».

Инвестор отметил, что территория бывшей лечебницы — «это во многом белое пятно», так как долгое время там находилась воинская часть.

«Мы исследуем не просто объект, — продолжил Мифтахов. — Мы буквально изучаем территорию, о которой мало кто системно думал десятилетиями. ChatGPT был моим партнёром по мышлению в этом вопросе. Я быстро создал промт: senior/principal гидрогеолог, геофизик, бальнеолог с 15+ лет опыта на стыке недвижимости и природных ресурсов. Дальше — холодный инженерный разбор. Я попытался перевести всё это в стартаперскую логику. На что получил очень отрезвляющий ответ от нейронки: „Подземная вода — это не диджитал-стартап. Там физика, глубина и насос“. Эта фраза меня почему-то очень позабавила. Несмотря на сложность вопроса, она повысила настроение и родила дополнительный азарт».

В результате кабинетных изысканий Афтахов сделал промежуточный вывод — вероятность классических горячих терм маловероятна.

«Будапешта под Знаменском, скорее всего, не будет. Чтобы получить воду 30–40 градусов, нужно уходить на километры вглубь. Но есть вероятность минерализованной воды, рассолов, холодной минеральной питьевой воды, лечебных ванн с догревом. Сейчас будем пытаться какими-то малыми силами дальше исследовать этот вопрос. Мы ещё ничего не построили. Но уже изучаем подземные горизонты, читаем отчёты, смотрим на карты синеклизы, спорим о дебитах и минерализации», — добавил он.

Мифтахов также пригласил к сотрудничеству гидрогеологов, нефтяников, людей с архивами и «тех, кто бурил в области».

«Будем благодарны помощи / совету / любым данным и наводкам. Алленберг сейчас — это территория открытых гипотез. Если честно, мне очень нравится исследовать место, которое десятилетиями было белым пятном», — заключил он.

Напомним, что в октябре 2023 года в Корпорации называли «Алленберг» «очень тяжелым» объектом и рассказывали о переговорах с интересантами, которые несколько раз заканчивались ничем.