Янтарному выделили средства на устройство сетей наружного освещения

Янтарному одобрили заявку в «Программу конкретных дел» на устройство сетей наружного освещения. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, проект должен быть реализован в 2026 году.

Общая сумма затрат — 20,963 млн рублей, из них 13,189 млн рублей выделено из средств областного бюджета.

«Приступили к подготовке конкурсных процедур, после определения подрядчика начнем работы, — сообщили в администрации. — Рассматривается несколько территорий для проведения работ, при выборе участков будем ориентироваться прежде всего на обращения граждан. В приоритете улицы, по которым самая высокая потребность».

В администрации отметили, что по завершении работ повысится «безопасность и комфорт для жителей в вечернее и ночное время».