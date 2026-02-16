Глава администрации Советска: в норму ситуация с водой до сих пор не вернулась

Жители Советска столкнулись с серьезными коммунальными проблемами из-за новой волны аномальных морозов. Как сообщил в своем телеграм-канале 15 февраля глава администрации округа Аркадий Данилов, температуры в Москве сейчас выше, чем в Советске, поэтому город испытывает «серьёзную проверку на прочность».

«Уважаемые советчане, сегодня провели экстренное совещание по вопросам тепло- и водоснабжения. На сегодня ситуация нормализовалась, хотя вчера мы балансировали на грани. Благодаря самоотверженности сотрудников Водоканала и Теплосетей, которые всю ночь находились на дежурстве и в „полях“, удалось избежать критической ситуации в городе. Но в нормативные показатели ситуация с водой до сих пор не вернулась. Водоканал продолжает накопление резервного запаса воды. И по этой причине нами принято решение приостановить отпуск горячей воды для многоквартирных домов до 15:00 понедельника. Вечером в понедельник всех нас ждёт горячий душ. Главное — в домах сегодня есть тепло», — заявил Данилов.

В понедельник утром глава напомнил, что ремонтные работы на сетях, вызванные экстремальными погодными условиями, продолжаются.

«Деньги есть. Результат будет завтра. Отдельная благодарность министру ЖКХ Сергею Черномазу за его участие и профессиональные советы. Со вчерашнего дня и до окончательного решения мы на прямой связи. Водоканал готов к подаче горячей воды в дома. За ночь запасы воды достигли необходимого минимума и продолжают пополняться. В домах тепло. Сегодня начинаем подачу горячей воды в дома», — добавил он.

Данилов также попросил жителей, у которых было отключено горячее водоснабжение, проверить все краны.

«Отдельно убедитесь, что кран горячей воды закрыт и в ваше отсутствие вода не будет просто так литься. Это не просто бесполезный расход воды, с которым мы вместе боролись эти дни, но и может привести к подтоплению вашей квартиры и квартиры соседей снизу. Ещё раз всем спасибо за понимание и терпение. За то, что следили и, надеюсь, продолжите следить за расходом воды в домах. Морозы не ослабевают. И резервные запасы для города крайне важны», — заключил Аркадий Данилов, добавив, что в понедельник Водоканал планирует запустить ещё две резервные скважины забора воды в город.