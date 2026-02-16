Эксперты подсчитали среднемесячные траты жителей области в 2025 году

В 2025 году жители Калининградской области тратили в среднем по 45,8 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

За год потребительский спрос жителей региона вырос, согласно подсчётам экспертов, на 3,73%. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 31 месте из 85 в рейтинге российских регионов по динамике спроса. По итогам 2024 года регион занимал 16 место. При этом потребительские траты жителей Калининградской области, согласно данным авторов исследования, составляли 39,3 тыс. рублей. Таким образом, за год они выросли на 6,5 тыс. рублей.

Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Чукотском автономном округе, где он увеличился на 13,9%. Также достаточно сильно потребительский спрос вырос в Магаданской области (+10,1%). Третью и четвёртую строки в рейтинге заняли Удмуртская Республика и Кабардино-Балкарская Республика, где спрос вырос в 2025 году на 9,2% и 8,9% соответственно. Замыкает первую пятёрку рейтинга Республика Мордовия с показателем 8,5%.

В четырёх регионах в прошедшем году отмечалось сокращение потребительского спроса. Негативная динамика наблюдалась в Ханты-Мансийском автономном округе, Тульской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2025 году составляли 48,8 тысячи рублей, что выше уровня 2024 года на 12,2%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 35 тысяч рублей, на оплату услуг 11,4 тысячи рублей, а на общественное питание 2,4 тысячи рублей.

Исследование подготовлено на основе данных официальной статистики. Динамика спроса населения оценивалась по изменению объёма потребительских трат, скорректированных на инфляцию. Методика расчёта среднедушевых среднемесячных потребительских трат основана на агрегировании данных по обороту розничной торговли, объёму платных услуг населению и обороту общественного питания. Среднедушевые показатели рассчитывались нормированием общей суммы среднемесячных потребительских трат в регионе на численность населения.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.