Власти ищут подрядчика для ремонта площади у Северного вокзала
Изображение: документация закупки
Администрация Калининграда объявила электронный аукцион на выполнение работ по обустройству прохода от Советского проспекта до улицы Гаражной — территории, прилегающей к площади перед Северным вокзалом. Информация размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 24,5 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 140 дней с момента заключения муниципального контракта.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт», а закупку размещает комитет по финансам администрации Калининграда. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 марта, итоги планируется подвести 13 марта.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы собственными или привлеченными силами в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами.

