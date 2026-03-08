Школьник из Романово победил в конкурсе «Туристический код моей страны»

Школьник из поселка Романово Зеленоградского района стал победителем пятого международного конкурса «Туристический код моей страны», проходившего в Москве. Как сообщает паблик реконструкторского «Поселения викингов Кауп», Артур Макян — это артист «Театра огня Кауп», а на конкурсе он представил свой проект «От сказки к саге: Наследие двух берегов».

«Артур покорил жюри проектом „От сказки к саге: Наследие двух берегов“. И для нас это особенно ценно, потому что проект — про наше единство. Про два берега одного озера, которые соединяют сказку и быль, детство и историю, Холмогорье и Кауп. Артур не просто участник — он живая нить, связывающая волшебный мир сказок с суровым миром викингов», — сообщили в Каупе.

С презентацией Артура, победившей в конкурсе, можно ознакомиться по ссылке.