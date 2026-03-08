В Калининградской области впервые в этом году зафиксировали +15°С

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области установилась аномально теплая для марта погода. В воскресенье, 8 марта, синоптики впервые с начала года зафиксировали превышение 15-градусной отметки.

«Первые +15°С в этом сезоне зафиксированы в Храброво и Мамоново (+15,2°С). На метеостанции Калининграда (Низовье) по данным на 14:00 воздух прогрелся до +14,4°С. Повышение температуры продолжается — максимумы узнаем вечером», — отметили авторы паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», ссылаясь на официальные показатели региональных метеостанций.

На будущей неделе, как уверяют метеоэксперты, Калининградская область «продолжит находиться в зоне прогретых воздушных масс из южных широт, поток которых будет тянуться вдоль западной периферии отходящего на восток антициклона».

«Дневные температуры составят ~+13...+16°С, к концу недели некоторые модели не исключают и до +17°С! Ночи будут прохладными (~0...+5°С), в начале недели сохранятся слабые заморозки, а к середине недели они будут вероятны лишь на уровне почвы», — добавили авторы паблика.
