Власти рассказали о находках во время ремонта школы в Светлогорске

Во время ремонта старого корпуса школы в Светлогорске «было вскрыто много интересного». Об этом сообщили в соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных и власти муниципалитета.

Работы начали в конце января с демонтажа. Его завершили 3 марта, убрав внутренние перегородки и ненесущие конструкции, старые покрытия с пола и штукатурку со стен. Также были демонтированы все старые инженерные системы: отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрика и слаботочные системы.

«Во время демонтажа было вскрыто много интересного — заложенные проходы, скрытые коммуникации и даже зеркальные стены в зале ритмики», — сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко.

Фото: соцсети Алексея Беспрозванных и Владимира Бондаренко

С 3 по 5 марта были проведены контрольные замеры, подрядчик перешёл к монтажным работам. В данный момент ведётся монтаж: систем отопления (тепло в том числе необходимо для начала отделочных работ), систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Работы, как сообщается, идут с учётом будущей расстановки мебели и специализации кабинетов (компьютерные классы, лаборатории).

Параллельно с этим ведутся подготовительные работы к чистовой отделке.

«В конце года должны уже увидеть новые, современные классы и лаборатории для детей. Вид школы разрабатывали вместе с учениками и родителями», — отметил Алексей Беспрозванных.

Он также напомнил о планах капитально отремонтировать в текущем году ещё четыре учреждения: ШИЛИ, школы № 9 в Калининграде, № 5 в Светлом и в посёлке Зорино Гвардейского округа.

На капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания школы № 1 в Светлогорске выделили более 179 млн рублей. 1 сентября 2025 года открылся новый корпус образовательного учреждения для младшего звена.

