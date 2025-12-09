На ремонт школы в Светлогорске выделяют более 179 млн рублей

На капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания школы № 1 в Светлогорске выделяют более 179 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о старом корпусе учреждения на ул. Новой, 3. К поиску подрядчика готовится МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа». Полный объём финансового обеспечения — 179 082 632 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как ранее сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, старый корпус школы будет отремонтирован по нацпроекту в 2026 году. Предполагается, что в 2027 году учреждение сможет перейти на работу в одну смену.

1 сентября 2025 года открылся новый корпус школы № 1 в Светлогорске для младшего звена.