На ремонт школы в Светлогорске выделяют более 179 млн рублей

На ремонт школы в Светлогорске выделяют более 179 млн рублей
Фото: «Яндекс»
Все новости по теме: Образование

На капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания школы № 1 в Светлогорске выделяют более 179 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о старом корпусе учреждения на ул. Новой, 3. К поиску подрядчика готовится МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа». Полный объём финансового обеспечения — 179 082 632 рубля. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как ранее сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, старый корпус школы будет отремонтирован по нацпроекту в 2026 году. Предполагается, что в 2027 году учреждение сможет перейти на работу в одну смену.

1 сентября 2025 года открылся новый корпус школы № 1 в Светлогорске для младшего звена.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter