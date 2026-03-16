В Гурьевском округе планируют благоустроить площадку для складирования снега

В посёлке Константиновка Гурьевского округа планируют благоустроить площадку для складирования снега. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчика ищет администрация округа. Заявки на участие в торгах принимают с 16 по 24 марта. Итоги аукциона планируют подвести 26 марта. Максимальная стоимость контракта — 12 606 535 рублей. Источник финансирования — местный бюджет. Исполнить контракт необходимо до конца года, выполнить работы — до конца августа.

Благоустроить площадку планируют на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060001:2015. Её ширина должна составлять 50 м, длина — 60 м. В списке запланированных работ разработка грунта, планировка площадки, уплотнение, устройство железобетонного фундамента толщиной 15 см, обвалование грунтом по периметру площадки.

«Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за её пределами) и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобства для граждан и имущества граждан, других лиц в результате загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием применяемых им методов производства работ», — указано в техническом задании.