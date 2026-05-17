Союз переработчиков отходов: отрасль в отчаянии из-за экономического спада

Среди мусороперерабатывающих предприятий Калининградской области идёт борьба за выживание на фоне экономического спада. Такое мнение высказала в интервью «Балтик Плюс» руководитель отдела экопросвещения регионального Союза переработчиков отходов Олеся Лавриненко.

По её словам, из-за падения экономики пришлось временно приостановить сбор пластика от населения. Отправлять его за пределы региона стало невыгодно.

В планах — запустить своё производство по переработке ПЭТ, но пока ситуация выглядит откровенно угрожающе. В союзе переработчиков около 40 предприятий, но большинство перспективных идей гибнет ещё на старте. Бизнесмены в отчаянии и хотели бы вернуть налоговые льготы и получать льготные кредиты, чтобы остаться на плаву, отметила Лавриненко.

Предприятий по переработке старой одежды в регионе и вовсе не осталось. Вести бизнес в Калининградской области оказалось невыгодно.