В Северном водитель, не имеющий права управления, врезался в дерево (фото)

В посёлке Северный Багратионовского округа водитель, не имеющий права управления, врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 16.05.2026 около 19:30 в Багратионовском районе, в п. Северный, водитель (2005 г.р.) автомобиля „Ауди“, не имеющий права управления, допустил наезд на дерево слева по ходу движения. В результате ДТП пассажир (2009 г.р.) автомобиля „Ауди“ получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.