В Калининградской области создали мобильный чат-бот о невывозе ТКО

Для жителей Калининградской области создали мобильный чат-бот в мессенджере МАХ с целью оперативного сообщения о невывозе мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщили в АО «ЕСОО».

«Через чат-бот можно сообщить о невывозе мусора напрямую в диспетчерскую службу регионального оператора, указав местоположение и прикрепив фото к обращению. При получении обращения, диспетчер регионального оператора незамедлительно передаёт информацию транспортировщику и при необходимости в управляющую компанию», — говорится в сообщении.

Также внутри чат-бота предусмотрена возможность звонка на горячую линию по невывозу мусора или направления обращения через сайт регионального оператора.

Для начала работы с чат-ботом необходимо перейти по прямой ссылке или через кнопку на главной странице сайта регионального оператора «Сообщить о невывозе мусора через МАХ».



