В Калининградской области создали мобильный чат-бот о невывозе ТКО

Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия
В Калининградской области создали мобильный чат-бот о невывозе ТКО

Для жителей Калининградской области создали мобильный чат-бот в мессенджере МАХ с целью оперативного сообщения о невывозе мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщили в АО «ЕСОО».

«Через чат-бот можно сообщить о невывозе мусора напрямую в диспетчерскую службу регионального оператора, указав местоположение и прикрепив фото к обращению. При получении обращения, диспетчер регионального оператора незамедлительно передаёт информацию транспортировщику и при необходимости в управляющую компанию», — говорится в сообщении.

Также внутри чат-бота предусмотрена возможность звонка на горячую линию по невывозу мусора или направления обращения через сайт регионального оператора.

Для начала работы с чат-ботом необходимо перейти по прямой ссылке или через кнопку на главной странице сайта регионального оператора «Сообщить о невывозе мусора через МАХ».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter