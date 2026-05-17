В Роспотребнадзоре сообщили, сколько доз вакцины против клещевого энцефалита осталось в регионе

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проверило информацию СМИ о доступности вакцины против клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По представленным министерством здравоохранения сведениям, в Калининградской области по состоянию на 01.01.2026 в наличии было 8 827 доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 01.05.2026 — 1954 дозы вакцины. В настоящее время закуплено 24 000 доз», — говорится в сообщении.

Прививка для жителей Калининградской области бесплатна, средства на закупку вакцины выделены из регионального бюджета.

Вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита сделали 5765 жителей области, включая 946 детей.

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита является самой эффективной мерой профилактики, напомнили в Роспотребнадзоре.

Плановая схема вакцинации: первая прививка, вторая через 1-7 месяцев, ревакцинация через 9-12 месяцев. Ускоренная схема: первая прививка, через 14 дней вторая прививка, далее ревакцинация через 9-12 месяцев. Далее ревакцинация против клещевого энцефалита осуществляется каждые 3 года.

Отправляясь на природу, важно не забывать и о неспецифических мерах защиты:

— выбирайте светлую одежду с манжетами и плотными застежками, чтобы клещей легко было заметить;

— используйте репелленты строго по инструкции;

— в лесу, парках ходите посередине тропинки или дорожки, не разрешайте детям валяться на траве;

— каждые 1,5 — 2 часа проводите само- и взаимоосмотры: осматривайте себя, детей и питомцев.

Калининградская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом.

