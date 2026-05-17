В Общественной палате предложили ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Об этой инициативе он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет», — сказал Машаров.

Эксперт отметил, что введение возрастных ограничений для доступа к соцсетям может помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей, однако такие меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки уже сейчас обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм.

«В сети мошенников сейчас попадают дети и взрослые всех возрастов. Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети», — добавил член ОП РФ.

Машаров напомнил, что ранее он предлагал ограничивать доступ к социальным сетям с 16 лет. Но, по словам эксперта, с учетом уже предпринятых мер со стороны государства, которые позволили отсечь большой процент трафика мошеннических атак на детей, этот возраст можно изменить и установить ограничения с 14 лет.