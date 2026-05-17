20-летнего калининградца отправили в СИЗО после смертельного ДТП на Южном обходе

Суд взял под стражу двадцатилетнего жителя Калининграда, по версии следствия, виновного в смертельном ДТП на Южном обходе Калининграда. Свою вину он не признаёт. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. По версии следствия, 14 мая 2026 года в вечернее время молодой человек, управляя автомобилем марки Мерседес «S 320», двигался по Южному обходу Калининграда со стороны улицы подполковника Емельянова в сторону Московского проспекта. На 8 километре указанной дороги он допустил столкновение с автомобилем марки «Chery A13», которой стоял в среднем ряду указанной автодороги в связи с поломкой.

В результате ДТП семилетний пассажир автомобиля марки «Chery A13», находившийся на заднем пассажирском сидении в детском кресле, скончался от полученных телесных повреждений в больнице.

15 мая 2026 года водитель Мерседеса был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, в этот же день ему было предъявлено обвинение. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что калининградец обвиняется в совершении преступления, направленного против безопасности движения, за которое предусмотрено наказание свыше трёх лет лишения свободы. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признаёт, с органами предварительного расследования не сотрудничает. Следствие полагает, что, находясь на свободе, под угрозой наказания, связанного с лишением свободы, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда.





Постановлением Московского районного суда в отношении водителя Мерседеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток — до 14 июля 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.