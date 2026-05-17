20-летнего калининградца отправили в СИЗО после смертельного ДТП на Южном обходе

20-летнего калининградца отправили в СИЗО после смертельного ДТП на Южном обходе
Фото: Калининградский областной суд
Все новости по теме: ДТП

Суд взял под стражу двадцатилетнего жителя Калининграда, по версии следствия, виновного в смертельном ДТП на Южном обходе Калининграда. Свою вину он не признаёт. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. По версии следствия, 14 мая 2026 года в вечернее время молодой человек, управляя автомобилем марки Мерседес «S 320», двигался по Южному обходу Калининграда со стороны улицы подполковника Емельянова в сторону Московского проспекта. На 8 километре указанной дороги он допустил столкновение с автомобилем марки «Chery A13», которой стоял в среднем ряду указанной автодороги в связи с поломкой.

В результате ДТП семилетний пассажир автомобиля марки «Chery A13», находившийся на заднем пассажирском сидении в детском кресле, скончался от полученных телесных повреждений в больнице.

15 мая 2026 года водитель Мерседеса был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, в этот же день ему было предъявлено обвинение. В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что калининградец обвиняется в совершении преступления, направленного против безопасности движения, за которое предусмотрено наказание свыше трёх лет лишения свободы. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признаёт, с органами предварительного расследования не сотрудничает. Следствие полагает, что, находясь на свободе, под угрозой наказания, связанного с лишением свободы, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда.


Постановлением Московского районного суда в отношении водителя Мерседеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток — до 14 июля 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter