Днем небольшой дождь: погода в Калининградской области 18 мая

В понедельник, 18 мая, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +18°С. Скорость ветра составит 5 м/с, направление — север. Атмосферное давление достигнет отметки 759 мм рт.ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +12°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. На остальной территории региона днём +15...+17°С. По всей территории региона возможны небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет отметки +11,8°С, днём потеплеет до +14,9°С, вечером +12,1°С. Влажность — до 81%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +15...+20°С. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник облачно с прояснениями, без существенных осадков (по области не исключен небольшой дождь), местами возможна дымка, туман. Утром потеплеет до +12...+15°C к полудню (у морского побережья до +10...+13°C), облачно с прояснениями, на востоке области (Краснознаменский, Неманский, Гусевский, Черняховск р-н) местами возможны дожди. Днем в Калининграде и области до +14...+18°C (у морского побережья до +12...+14°C), на западе региона — переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями, в центральной, восточной, северной части региона (Неманский, Славский, Черняховский, Правдинский, Гусевский, Нестеровский, Озерский р-н) местами возможны дожди. Вечером похолодает от +10...14°C на закате до +8...+12°C к полуночи, переменная облачность, небольшие дожди не исключены в восточной и северной части области (Неманский, Славский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озерский р-н). Ветер преимущественно северный/северо-восточный: ночью и утром — слабый (2-6 м/с), днем и вечером — умеренный (4-9 м/с).

