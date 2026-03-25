Власти Калининграда заказали пересчет сметы по школе на ул. Левитана

Торги на достройку школы на улице Левитана в Калининграде объявят сразу после корректировки сметы. О том, что город выделил средства на пересчет сметы, стало известно 17 марта после публикации на портале Госзакупок (на эти цели власти готовы были потратить 2,6 млн рублей, однако победитель торгов снизил цену до 469,5 тыс. рублей).

«Мы выиграли суд апелляционной инстанции, — напомнила предысторию глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время встречи с журналистами 24 марта. — К сожалению, в последний день, когда можно было обжаловать, концессионер воспользовался своим правом и подал жалобу. Прошло заседание суда в Санкт-Петербурге. Мы суд апелляционной инстанции выиграли. Он оставил в силе все решения суда первой инстанции. В соответствии с этим решением земельный участок, который мы предоставляли концессионеру, возвращается в муниципалитет. Земельный участок мы уже вернули и погасили запись в Росреестре о том, что он был предоставлен в долгосрочную аренду».

Дятлова также напомнила, что проектная документация на школу первоначально была муниципальной собственностью.

«Мы поменяли сторону в разрешении на строительство, это стало наше учреждение — УКС, — продолжила глава. — Мы смогли сейчас быстро объявить торги на пересчёт стоимости. Не меняя технические решения, мы должны пересчитать сметы в ценах 2026 года. Сейчас идёт этот процесс. Как только мы выходим с утверждёнными сметами, мы будем объявлять торги на продолжение строительства школы».

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе 2025 года.

В сентябре 2025 года было вынесено решение суда первой инстанции, которое полностью удовлетворило требования администрации Калининграда к концессионеру. Горвласти добивались разрыва концессионного соглашения от 22 апреля 2022 года, а также взыскания денежных средств в виде капитального гранта в размере 396,4 млн руб., неустойки 2,98 млн руб., расходов на проведение судебной экспертизы 1,7 млн руб. и госпошлины на 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн рублей).

Кроме того, администрация добивалась расторжения договора аренды земельного участка 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности 9,77%.

В сентябре прокуратура Московского района Калининграда провела проверку исполнения законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на строительство школы на ул. Левитана. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

В суде первой инстанции власти Калининграда находились больше года.

Получить комментарий у ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда» «Новому Калининграду» не удалось.