«Зоны неустойчивости не дотянутся»: погода в Калининградской области 30 марта

В понедельник, 30 марта, в Калининградской области будет облачно, дождливо (вероятность осадков 95%), но чуть теплее, чем в выходные. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде температура может подняться до +12°С. В ночь на вторник температура опустится до 0°С и возможны смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый южный ветер днем будет не сильнее 2 м/с, а давление обещают чуть ниже нормы — около 755 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер сменится западным, но не усилится.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 30 марта существенных осадков на территории региона не будет, однако утром местами по области будет туман.

«Ветер ночью переменного направления до 5 м/с, днем юго-западный 4-9 м/с, — добавляют синоптики. — Температура воздуха днем +9...+14°C. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м».

По прогнозу «Нового Калининграда», утром 30 марта в областном центре ожидается переменная облачность и довольно прохладно — до +2,4°С. Днём потеплеет до +10,4°С, а вечером воздух остынет, до +7,8°С. Влажность будет на уровне 85%, а давление — 763 мм ртутного столба.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области прогнозируют облачность с прояснениями без осадков. Утром местами туман.

«Ветер утром и днём юго-западный, южный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью −3...+2°С, днём +8...+13°С. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные метеорологические явления не прогнозируются», — уточнили в МЧС.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в конце марта и начале апреля жители региона не заметят серьёзных погодных перемен.

«Начавшись с антициклонической обстановки, март и завершится в подобном стиле: находясь в малоградиентном барическом поле между крест-накрест расположенными барическими ложбинами (над югом и севером Европы) и гребнями высокого давления к западу и востоку, в так называемой барической седловине, мы благополучно переждем происходящие вокруг изменения. Атмосферные фронты и зоны неустойчивости едва ли „дотянутся“ до нашего региона. В умеренной воздушной массе ночи будут прохладными, со слабыми заморозками, в понедельник и среду высока вероятность туманов. Дни будут вполне комфортными: воздух прогреется до десятиградусной отметки и даже чуть выше, при этом на побережье будет привычно прохладнее», — отмечают метеоэксперты.

В понедельник администраторы паблика обещают облачную с прояснениями погоду, дымку, туман (местами сильный). Утром температура будет повышаться от 0...+3°C на восходе до +6...+9°C к полудню, переменная облачность и без существенных осадков. Днем в Калининграде и области до +10...+12°C (у побережья +5...+9°C). Вечером похолодает от +5...+8°C на закате до +1...+4°C к полуночи, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, слабый (1-6 м/с), днем умеренный (3-8 м/с).