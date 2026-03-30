Для ликвидации пожара в Усть-Луге привлекли два пожарных поезда

Пожар в порту Усть-Луги, возникший из-за атаки украинских БПЛА и продолжающийся несколько дней, удалось локализовать лишь к вечеру воскресенья, 29 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах — последствия устранены, — написал Дрозденко. — К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда».

Утром 29 марта глава региона сообщил также, что на подлете к Ленинградской области было уничтожено 36 беспилотников. Тогда же он предупредил о возможном понижении скорости интернета в регионе.

«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района. Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности», — добавил Дрозденко.

Ранее депутат Госдумы Александр Колесник сообщил со ссылкой на неназванные источники, что налет на Ленинградскую область был совершен через воздушное пространство Прибалтики. Колесник также заявил, что атака на Усть-Лугу не был неожиданной для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

«Там порядка 60 беспилотов летело. Сбили очень много их. Что-то пролетело, где-то обломки упали. ПВО нормально отработало», — уточнил он.