В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной у школы № 2

В Калининграде объявили торги на строительство модульной газовой котельной рядом со школой № 2 на улице Гагарина. Согласно порталу Госзакупок, на ее возведение город готов потратить почти 70 млн рублей, а теплом она должна обеспечить не только школу, но и дом № 41-45 на улице Гагарина.

В мэрии города еще в середине февраля сообщали, что был более дешевый вариант обеспечения объектов теплом, однако власти решили сберечь парковые деревья.

«Дешевле было бы протянуть к потребителям на нечётной стороне улицы теплоцентраль с модернизированной котельной „Чувашская, 4“, более того, изначально так и планировалось. Но, тогда бы для прокладки коммуникаций пришлось проводить массовую вырубку зелёных насаждений в соседнем парке, который к тому же является особо-охраняемой природной территорией. Чтобы сохранить деревья, было принято решение потратиться на строительство отдельной котельной», — поясняли в пресс-службе горадминистрации.

Подрядчика, согласно порталу Госзакупок, должны определить 6 апреля, а котельная должна заработать к началу следующего отопительного сезона.

«У Калининградтеплосети в этом районе больше не останется ни одной угольной или мазутной котельной», — добавили в мэрии.