В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной у школы № 2

Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Калининграде объявили торги на строительство модульной газовой котельной рядом со школой № 2 на улице Гагарина. Согласно порталу Госзакупок, на ее возведение город готов потратить почти 70 млн рублей, а теплом она должна обеспечить не только школу, но и дом № 41-45 на улице Гагарина.

В мэрии города еще в середине февраля сообщали, что был более дешевый вариант обеспечения объектов теплом, однако власти решили сберечь парковые деревья.

«Дешевле было бы протянуть к потребителям на нечётной стороне улицы теплоцентраль с модернизированной котельной „Чувашская, 4“, более того, изначально так и планировалось. Но, тогда бы для прокладки коммуникаций пришлось проводить массовую вырубку зелёных насаждений в соседнем парке, который к тому же является особо-охраняемой природной территорией. Чтобы сохранить деревья, было принято решение потратиться на строительство отдельной котельной», — поясняли в пресс-службе горадминистрации.

Подрядчика, согласно порталу Госзакупок, должны определить 6 апреля, а котельная должна заработать к началу следующего отопительного сезона.

«У Калининградтеплосети в этом районе больше не останется ни одной угольной или мазутной котельной», — добавили в мэрии.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter