«Остров Канта» закупает мусорные мешки на 1 млн рублей

ГАУ «Остров Канта» (бывший «Кафедральный собор») ищет подрядчика для закупки мусорных мешков на 1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 13 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 14 апреля. Товар необходимо поставить до 30 декабря 2026 года.

Согласно техническому заданию, речь идёт о шести видах мешков ёмкостью от 35 до 240 литров. Цена за рулон — от 104 до 383 рублей. При этом количество товара, которое необходимо поставить, не указано.