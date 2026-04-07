В Калининграде выставили на торги участок под автостоянку на Московском проспекте

В Калининграде выставили на торги участок под автостоянку на Московском проспекте
Изображение: ГИС «Торги»
Администрация Калининграда объявила электронный аукцион по продаже земельного участка на Московском проспекте. Соответствующее извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».

На продажу выставлен участок площадью 3 326 кв. м с кадастровым номером 39:15:132806:1040. Земля относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования — стоянка транспортных средств. Участок расположен в зоне производственных объектов II–III классов опасности.

Начальная цена лота составляет 20,517 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 1,025 млн руб. (5% от начальной стоимости), задаток — 6,155 млн руб., что составляет 30% цены.

Прием заявок начался 6 апреля в 16:00 и продлится до 16 апреля 10:00 по калининградскому времени. Рассмотрение заявок назначено на 20 апреля, сами торги пройдут 21 апреля в 14:00.

Организатором аукциона выступает комитет по финансам администрации Калининграда, уполномоченным органом — комитет муниципального имущества и земельных ресурсов. Основанием для проведения торгов стало постановление администрации города от 26 марта 2026 года. По итогам аукциона с победителем будет заключен договор купли-продажи земельного участка в электронной форме.

Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость участка составляет 4,8 млн руб.

