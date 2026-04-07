В Калининграде выставили на торги участок под автостоянку на Московском проспекте

Администрация Калининграда объявила электронный аукцион по продаже земельного участка на Московском проспекте. Соответствующее извещение опубликовано на сайте ГИС «Торги».

На продажу выставлен участок площадью 3 326 кв. м с кадастровым номером 39:15:132806:1040. Земля относится к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования — стоянка транспортных средств. Участок расположен в зоне производственных объектов II–III классов опасности.

Начальная цена лота составляет 20,517 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 1,025 млн руб. (5% от начальной стоимости), задаток — 6,155 млн руб., что составляет 30% цены.

Прием заявок начался 6 апреля в 16:00 и продлится до 16 апреля 10:00 по калининградскому времени. Рассмотрение заявок назначено на 20 апреля, сами торги пройдут 21 апреля в 14:00.

Организатором аукциона выступает комитет по финансам администрации Калининграда, уполномоченным органом — комитет муниципального имущества и земельных ресурсов. Основанием для проведения торгов стало постановление администрации города от 26 марта 2026 года. По итогам аукциона с победителем будет заключен договор купли-продажи земельного участка в электронной форме.

Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость участка составляет 4,8 млн руб.