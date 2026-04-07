Житель Черняховского района получил срок за госизмену и подготовку теракта

Житель Черняховского района получил срок за госизмену и подготовку теракта

38-летнего жителя Черняховского района признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывного устройства), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию). Как напомнила пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено и расследовано СО регионального УФСБ.

В 2024 году подсудимый по заданию представителя ВСУ согласился совершить в Калининградской области теракт. Он произвел фотосъемку предполагаемого объекта, оценку его защиты и передал информацию вражеской стороне. После этого он получил от соучастников самодельное взрывное устройство для исполнения теракта. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в его жилище обнаружили порох и боеприпасы к огнестрельному оружию.

Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 3 года.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter