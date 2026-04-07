В Калининграде стартовал фестиваль бесплатных экскурсий к 80-летию области

В Калининграде стартовал фестиваль экскурсий, посвященный 81-й годовщине штурма Кенигсберга и 80-летию Калининградской области (6+). На бесплатных пешеходных экскурсиях экскурсоводы расскажут о Калининграде и памяти, которую хранит город, о важных и трагических событиях Великой Отечественной войны и первых годах становления Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Фестиваль бесплатных пешеходных экскурсий туристский информационный центр проводит с 2022 года. В его рамках туристы и жители города могут присоединиться к бесплатным пешеходным экскурсиям и познакомиться с историей Калининградской области. Экскурсии проводятся выпускниками профессиональной программы „Экскурсоведение“, а также опытными гидами в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Черняховске. В этом году этот проект мы реализуем совместно с Союзом экскурсоводов Калининградской области. В год 80-летия Калининградской области 7 апреля состоится экскурсия „80 лет единства“, которую проведет коллектив гидов для 80 экскурсантов», — рассказала руководитель Туристского информационного центра Калининградской области Галина Офицерова.

Экскурсия-открытие фестиваля «Во славу Русского оружия!» состоялась 6 апреля. Она была посвящена штурму города-крепости Кенигсберг советскими войсками в 1945 году. Ее провел аттестованный гид Валерий Дмитриев. Накануне также открылось бронирование на другие экскурсии фестиваля.

Экскурсию «Самая калининградская улица — 9 Апреля» проведет Татьяна Удовенко 9 апреля. В рамках фестиваля состоится и экскурсия по Южному вокзалу для юных калининградцев и их родителей, которую представит Ирина Литвинович. 12 апреля фестиваль завершит тематическая экскурсия, посвященная первому в истории выходу человека в открытый космос с Игорем Селиным.

Всего с 6 по 12 апреля планируется провести более 15 экскурсий в Калининграде. Помимо этого, в фестивале заявлены экскурсии по Зеленоградску и Полесску. Со списком можно ознакомиться по ссылке.