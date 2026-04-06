Жителей Калининградской области приглашают сдать мелочь в рамках «Монетной недели»

В Калининградской области стартовала акция «Монетная неделя», направленная на возвращение мелочи в денежный оборот. Об этом сообщает Банк России.



Участники могут обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить их сумму на банковский счет в офисах банков и магазинах-партнерах.

«Обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе поврежденные. Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки. Ограничений по количеству мелочи нет, однако, чтобы сократить время обслуживания, заранее рассортируйте монеты по номиналу и не забудьте взять с собой паспорт», — пояснил управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

Акция продлится с 6 по 18 апреля. Уточнить адреса и графики работы пунктов приема монет можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Как отмечается, за пять предыдущих этапов акции жители региона уже сдали в банки почти 2 миллиона монет различных номиналов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

В период осенней акции в «Монетная неделя» в 2025 году жители Калининградской области сдали в банки более 380 тыс. монет. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей.