Штормовой ветер и ночной снег: погода в Калининградской области 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, ветер в Калининградской области чуть стихнет (если сравнивать с понедельником), однако в порывах он будет разгоняться до штормовых значений. Апрельского тепла жителям региона ждать пока не стоит, а вот осадки в виде дождя, снежной крупы и мокрого снега вполне вероятны. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде будет не теплее +8°С (ночью температура может опуститься до +2°С, возможен мокрый снег), а северо-западный ветер не тише 8 метров в секунду. При этом давление обещают близкое к норме — 761 мм ртутного столба, и к ночи оно будет только повышаться. К вечеру ветер чуть утихнет до 5 м/с, но направления не поменяет.

О том, что крепкий ветер пока не покинет Калининградскую область, сообщает и центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По его прогнозу, по области будет облачно с прояснениями и небольшой дождь.

«Ветер западный, северо-западный днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +5...+8°C», — передают синоптики. Слабые дожди ожидаются и днем и ночью на территории всего региона. Чуть слабее они будут лишь на побережье.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник с утра будет малооблачная ветреная погода при +6,7°С, которая днем сменится пасмурной и дождливой при +6,5°С. К вечеру температура опустится до +4,6°С, и дождь к этому времени должен закончиться (однако плотная облачность сохранится). Влажность будет на уровне 66%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также сообщают, что ветер 7 апреля в порывах будет достигать 18 м/с.

«На территории области облачно с прояснениями. Днём местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха днём +4...+9°С. Видимость 4-7 км», — уточняют в ведомстве.

Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» и вовсе опубликовал неофициальное штормовое предупреждение на 7 апреля.

«В предстоящие сутки ввиду нарастания градиента атмосферного давления в тыловой части циклонической депрессии над Европейской частью России, в регионе ожидается усиление ветра вплоть до штормовых значений с пиком в дневные и вечерние часы, — сообщают метеорологи. — С утра до вечера (~11-20ч) ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-19 м/с в Калининграде и области и до 18-22 м/с у северо-западного побережья региона (Зеленоградский, Полесский, Славский, Гурьевский районы)».

Высота волн у побережья Балтики днем и вечером до 2-3 м, а по области высока вероятность падения веток/деревьев и различных конструкций.